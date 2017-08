Trump heeft weer nieuwe directeur communicatie

Hope Hicks is ad interim aangesteld en kan het mogelijk langer uitzingen dan een aantal 'vaste' benoemingen van Trump. Volgens de krant The New York Times bestaat haar hoofdtaak er in, een definitieve oplossing te vinden voor de job. Hicks is 28, ze volgt Anthony Scaramucci op, die volle tien dagen de functie uitvoerde.

Ondanks haar jonge leeftijd werkt zij al jaren voor Trump en behoort zij tot de intimi van het Republikeinse staatshoofd. Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 was de voormalige Director for Strategic Communication Trumps woordvoerster. Daarvoor werkte zij als pr-vrouw van Donald en Ivanka Trumps zakenimperium. Momenteel werkt ze als communicatieadviseur in het Witte Huis.

In haar nieuwe functie zal Hicks, aldus het Witte Huis, nauw samenwerken met Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders. Hoe lang de interimjob van Hicks zal duren, werd niet gezegd.

Hicks is al de vierde directeur communicatie van Trumps Witte Huis op zeven maanden tijd. Scaramucci was de opvolger van Sean Spicer, die de taak overnam van Mike Dubke, op zijn beurt de opvolger van Spicer.

Overigens is ook Sanders als Press Secretary een opvolgster van diezelfde Spicer.