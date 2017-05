'Trump heeft geheime informatie doorgegeven aan Russische diplomaten'

Het zou hebben gegaan over informatie rond terreurgroep Islamitische Staat, die gedeeld werd door een partner van de Verenigde Staten via een akkoord rond informatie-uitwisseling, die zo gevoelig is dat de details niet werden doorgegeven aan de bondgenoten van de VS en zelfs binnen de Amerikaanse regering slechts zeer beperkt werd gedeeld. De bron zou de VS bovendien geen toestemming hebben gegeven om de informatie, die geklasseerd was op het hoogst mogelijke niveau, met Rusland te delen. Volgens de Washington Post zou Trump zo zijn bron in gevaar hebben gebracht.

Nog volgens de krant 'begon Trump tijdens de bijeenkomst onverwacht details te beschrijven van een terroristische dreiging door IS die gelinkt is aan het gebruik van laptops op het vliegtuig.'

Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft de beschuldigingen in een persbericht ontkend. 'Tijdens de bijeenkomst van Trump met minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd een breed gamma aan onderwerpen besproken, waaronder de gezamenlijke inspanningen en bedreigingen rond de strijd tegen het terrorisme', aldus de mededeling van het Witte Huis. 'Tijdens de bijeenkomst werd de aard van de specifieke bedreigingen besproken, maar er werd niet gesproken over bronnen, methoden of militaire operaties.'

'Het verhaal dat vanavond naar buiten werd gebracht is vals', zegt ook Nationaal Veiligheidsadviseur Herbert Raymond McMaster. 'De president communiceerde niet over militaire operaties die niet al openbaar waren gemaakt.' McMaster was aanwezig op de bijeenkomst, net als Tillerson en een derde functionaris, en volgens hem vertellen die allemaal hetzelfde verhaal. 'Hun 'on-the-record'-verslagen zouden belangrijker moeten zijn dan die van anonieme bronnen. Ik was in de kamer aanwezig. Het is niet gebeurd.'

Trump ontving minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en ambassadeur Sergej Kisljak woensdag in het Witte Huis, een bijeenkomst die door Trump als 'erg, erg goed' werd omschreven. Volgens Lavrov toonde Trump belangstelling om nuttige en effectieve betrekkingen op te bouwen en openlijk problemen bij te leggen.

De bijeenkomst volgde een dag na het ontslag van FBI-baas James Comey, die het onderzoek naar Trumps banden met Rusland leidde. Kisljak is bovendien geen onbesproken figuur in Washington. Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn nam in februari ontslag omdat hij gelogen had over telefoongesprekken met de man, en ook minister van Justitie Jeff Sessions ontmoette de ambassadeur tijdens de presidentscampagne.