Trump heeft Erdogan telefonisch gefeliciteerd

De Amerikaanse president feliciteerde zijn ambtsgenoot volgens de bron met het winnen van het referendum. Daarmee gaat de president in tegen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat een voorzichtigere boodschap naar buiten bracht. "We verwachten van de Turkse regering dat het de fundamentele rechten en vrijheden van al haar burgers beschermt", zei woordvoerder Mark Toner afgelopen maandag, nadat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (waar de VS lid van zijn) zondag zei dat de oppositie geen eerlijke kans had gekregen in het referendum.

Trump en Erdogan spraken naar eigen zeggen ook over de situatie in Syrie. Trump bedankte Erdogan voor zijn steun voor de recente Amerikaanse raketaanval, en de twee bespraken de strijd tegen IS, schrijft Washington Post.