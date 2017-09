Trump haalt uit naar burgemeester van San Juan (Puerto Rico): 'Ze willen dat we alles voor hen doen'

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de burgemeester van de zwaar door orkaan Maria getroffen hoofdstad van Puerto Rico, San Juan, hem "onheus" heeft behandeld. Carmen Yulin Cruz had kritiek geuit op de federale inspanningen om het verwoeste eiland te helpen. "De burgemeester van San Juan, die enkele dagen geleden nog vol lof was, is door de Democraten de les gespeld dat je grof moet zijn tegen Trump", zo tweette de president zaterdag.

Fake News CNN and NBC are going out of their way to disparage our great First Responders as a way to "get Trump." Not fair to FR or effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

Zijn ochtendlijke tirade ging voorts over het minachtend gedrag van de burgemeester en andere functionarissen op het eiland, vooraleer hij de loftrompet afstak voor het leger en hulpverleners.

"Wat een beklagenswaardig leiderschap van de burgemeester van San Juan en anderen in Puerto Rico, die niet eens hun eigen mensen laten helpen". "Ze willen dat alles voor hen gedaan wordt terwijl het een gezamenlijke inspanning zou moeten zijn. De 10.000 federale hulpverleners doen een fantastische job".

De Amerikaanse overheid werd op de korrel genomen omdat niet snel genoeg werd gereageerd op de verwoestingen aangericht door orkaan Maria, een orkaan van de op een na hoogste categorie die tien dagen geleden lelijk had huisgehouden in het Amerikaanse overzeese gebied.

Puerto Rico is geen Amerikaanse staat. Het eiland heeft geen vertegenwoordiging in het Amerikaanse Congres en de bewoners van het eiland mogen niet stemmen. Maar het is wel Amerikaanse grondgebied. De inwoners zijn Amerikaans staatsburger. De president van het eiland is Donald Trump.

Er is nagenoeg geen stroom op het eiland, terwijl voedsel, drinkwater en brandstof in de zwaarst getroffen gebieden erg schaars zijn. Minstens 16 mensen kwamen om. Trump, die dinsdag een bezoek brengt aan Puerto Rico, reageerde op uitlatingen van vrijdag door Cruz. Zij haalde uit naar Elaine Duke, de waarnemende secretaris op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid die de vooruitgang op Puerto Rico "goed nieuws" vond. "Dit is een verhaal over leven en dood", verklaarde Cruz aan CNN. "Het is geen goed nieuws als mensen sterven".

Cruz reageerde via Twitter intussen ook al op de verklaringen van Trump: "We hebben maar één doel: levens redden".