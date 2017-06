Trump haalt in eigen hotel tien miljoen dollar op voor herverkiezing

Het event ging woensdagavond plaatselijke tijd door in het Trump International Hotel in Washington, op een boogscheut van het Witte Huis. Dat melden Amerikaanse media. Journalisten waren niet welkom.

Volgens bronnen binnen het Republican National Committee wordt met het diner een slordige tien miljoen dollar opgehaald. De circa 300 donoren betalen elk 35.000 dollar om aan te mogen schuiven. Een deel van het ingezamelde bedrag gaat ook naar de Republikeinse partij.

Belangenconflict?

Het event roept enkele ethische vragen op, vooral omdat het gaat om een hotel van Trump zelf. De voormalige vastgoedontwikkelaar krijgt al langer het verwijt dat hij als president een financieel belang behoudt in zijn vastgoedimperium. Hij ontving ook al buitenlandse leiders voor een officieel bezoek in zijn eigen resort in Florida, Mar-a-Lago - intussen ook bekend als het Winter White House. Persagentschap Bloomberg berekende eerder dat Trumps eigendommen in 2016 meer dan 14 miljoen dollar verdienden aan zijn presidentscampagne.

Critici werpen op dat het niet kan dat Trump mogelijk persoonlijk financieel profiteert van dit event en dat hij een ander hotel had moeten kiezen. Maar tegenover USA Today zegt Kathleen Clark, professor in de rechten aan de Washington University in St. Louis, dat Trump geen wetten overtreedt, hoewel duidelijk is dat het hotel hier voordeel uithaalt.

Het is niet bekend of het hotel wordt betaald om het event te laten doorgaan.

Daarnaast is het uitzonderlijk dat een zittende president zo vroeg in zijn eerste termijn begint met fondsenwerving voor een herverkiezingscampagne, amper een half jaar na zijn eedaflegging.

Protest

Buiten het hotel kwamen betogers bij een. Ze riepen woorden als 'schande' en toonden boodschappen als 'gezondheidszorg, geen belastingverminderingen' en 'gezondheidszorg is een mensenrecht'.