Trump haalt hard uit naar Iran en hun 'steun aan het terrorisme'

Naast zijn Israëlische collega Reuven Rivlin zei Donald Trump naar Israël te zijn gekomen om de 'duurzame' vriendschap tussen dat land en de VS te herbevestigen. 'We zijn niet alleen al heel lang vrienden. We zijn ook geweldige bondgenoten en partners.'

Waarop Rivlin repliceerde: 'We zijn blij dit te zien... Amerika is weer terug'. 'We hebben nooit onze droom opgegeven hier in vrede te leven met onze buren', zei hij ook. Maar 'we hebben nooit bereikt in vrede te leven met onze buren - de Palestijnen en de rest van de Arabische wereld. We hebben nieuwe ideeën, nieuwe energie nodig die ons zal helpen vooruit te gaan. En we moeten dit samen doen, samen met Amerika'.

Trump leest Iran de levieten

'Israëlische en Palestijnse kinderen verdienen het op te groeien in veiligheid, en hun dromen te volgen', aldus Trump. 'Onder de buren van Israël realiseert men zich meer en meer de gemeenschappelijkheid met Israël van de dreiging die van Iran uitgaat', zei Trump. 'Bovenal kunnen de VS en Israël met één stem zeggen dat Iran nooit toelating mag krijgen een nucleair wapen te bezitten, en moet ophouden met zijn dodelijk financieren, opleiden en uitrusten van terroristen.'

Rivlin zei dat zijn land alles zal doen om te helpen terreurorganisatie Islamitische Staat te verslaan. 'Wij moeten ons kunnen gerust stellenniet in een nachtmerrie wakker te worden, met Iran, de groep Islamitische Staat en Hamas aan onze grenzen', aldus de Israëlische president. 'Om te kunnen dromen, moeten wij ons ervan verzekeren dat Iran buiten onze grenzen is, buiten Syrië, buiten Libanon.'