Trump haalde info over onbestaande terreuraanslag in Zweden bij Fox News

"Mijn verklaring over wat er gebeurt in Zweden is een verwijzing naar een verhaal dat werd uitgezonden op Fox News over immigranten en Zweden", tweette Trump.

De president verduidelijkte in zijn tweet niet over welk programma het precies had, maar mogelijk verwijst hij naar het programma Tucker Carlson Tonight. In de uitzending van vrijdag zat een item over de criminaliteitsstatistieken na de migratiegolf in Zweden.

Trump maakte de bewuste opmerking zaterdag, in een speech voor zijn aanhangers op een campagnebijeenkomst in Florida. Om zijn pleidooi voor sterke grenzen kracht bij te zetten, verwees hij naar een terreuraanval die de dag ervoor in Zweden zou hebben plaatsgevonden.

"Kijk wat er gisterenavond gebeurde in Zweden. Zweden! Wie kan dat geloven? Ze lieten grote hoeveelheden (migranten, red.) binnen. Ze ondervinden problemen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden", zei Trump, die vervolgens ook verwees naar Brussel, Nice en Parijs.

De reacties op de valse bewering bleven niet lang uit. "Zweden? Terreuraanslag? Wat heeft hij gerookt?", vroeg de voormalige Zweedse premier Carl Bildt zich af op Twitter. Ook andere gebruikers staken de draak met de Republikein onder de hashtag #LastNightInSweden.