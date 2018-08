Trump: 'Google, Twitter en Facebook moeten voorzichtig zijn'

'Wat Google een andere bedrijven aan het doen zijn - kijk maar naar wat er aan de hand is op Twitter en bij Facebook - ze kunnen maar beter voorzichtig zijn, want je kan dat mensen niet aandoen', zei Trump in de marge van een ontmoeting met FIFA-baas Gianni Infantino in het Oval Office. 'We hebben letterlijk duizenden en duizenden klachten die binnenkomen.'

Eerder dinsdag had de Amerikaanse president op Twitter al uitgehaald naar Google. 'Zoekresultaten naar "Trump News" laten enkel de meningen/verslaggeving van Fake New Media (sic) zien', luidt het. 'Met andere woorden: ze hebben ze gemanipuleerd.'

Volgens het staatshoofd worden Republikeinse, conservatieve en 'eerlijke' media stilgezwegen. Het was niet de eerste keer dat Trump stelde dat sociale media bepaalde stemmen negeren.

Trump ontmoette dinsdag Gianni Infantino in verband met het WK voetbal in 2026, dat door de Verenigde Staten samen met Canada en Mexico wordt georganiseerd. De FIFA-baas deed de president naast een voetbalshirt ook een gele en een rode kaart cadeau. De rode kaart hield Trump al grappend meteen omhoog voor de verzamelde pers.