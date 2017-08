Trump ghostwriter: 'President neemt waarschijnlijk eind dit jaar ontslag'

De auteur van 'The Art of the Deal', de memoires van Donald Trump die in 1987 verschenen, denkt dat de miljardair voor het einde van zijn mandaat in 2021 ontslag zal nemen als president van de Verenigde Staten, misschien zelfs voor het einde van dit jaar. Mede door zijn boek kreeg Trump de reputatie van gewiekst zakenman.

Schrijver Tony Schwartz zei op Twitter dat het net zich 'met verblindende snelheid aan het sluiten' is. 'Trump zal ontslag nemen en victorie kraaien voordat Mueller en het Congres hem geen keuze laten', schreef hij.

The circle is closing at blinding speed. Trump is going to resign and declare victory before Mueller and congress leave him no choice. -- Tony Schwartz (@tonyschwartz) August 16, 2017

De auteur verwijst naar het federale onderzoek door procureur Robert Mueller en de onderzoeken door twee onderzoekscommissies van het Amerikaanse Congres naar de veronderstelde inmenging van Rusland in het verkiezingsproces in 2016, naar vermoedelijke collusie in de verkiezingscampagne tussen mensen uit de entourage van Trump en hooggeplaatste Russen, naar mogelijke gerechtelijke inbreuken door de Republikeinse president.

In een andere tweet meent Schwartz dat het presidentschap van Trump eigenlijk al voorbij is. Het zou hem verbazen dat de president 'het einde van het jaar haalt'. 'Meer waarschijnlijk dat hij tegen de herfst aftreedt, of nog eerder.'

Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner. -- Tony Schwartz (@tonyschwartz) August 16, 2017

Schwartz bracht tijdens het schrijven van de biografie achttien maanden met de vastgoedmagnaat door. Het boek stond 48 weken lang in de bestsellerlijst van The New York Times en er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Vorig jaar gaf de auteur zijn afkeer van de miljardair te kennen.