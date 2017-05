Trump: 'Geen enkele politicus is ooit oneerlijker behandeld dan ik'

Na nieuwe "onthullingen" over het ontslag van de FBI-directeur is de Amerikaanse president Donald Trump in de rol van slachtoffer gestapt. De president maakte woensdag van een toespraak voor de kadettenschool van de Amerikaanse kustwacht gebruik om een nieuwe aanval te lanceren tegen zijn tegenstanders en de media.

"Kijk maar hoe ik de laatste tijd behandeld word, in het bijzonder door de media. Geen enkele politicus in de geschiedenis werd ooit erger of oneerlijker behandeld", zei Trump voor de afgestudeerden van de United States Coast Guard Academy.

Het was het eerste optreden van Trump nadat de affaire rond het ontslag van FBI-directeur James Comey door een bericht in de New York Times nieuw leven was ingeblazen. Trump zou Comey volgens de krant gevraagd hebben het onderzoek tegen de gewezen Amerikaanse veiligheidsadviseur Michael Flynn wegens diens contacten met Rusland stop te zetten.

De krant beroept zich daarbij op een memo die Comey voor een ontmoeting met Trump op de dag van het aftreden van Flynn in februari had geschreven. Indien dit wordt bewaarheid, heeft de Amerikaanse president geprobeerd een lopend onderzoek te beïnvloeden.

Dat heeft het potentieel van een staatszaak. De president ging woensdag niet nader in op de beschuldigingen. Tegen de kadetten zei hij: "In de loop van jullie leven zullen jullie merken dat de zaken niet altijd even eerlijk verlopen. Maar jullie moeten je schouders rechten en vechten, vechten, vechten! "