Trump geeft toestemming voor pijpleidingen Keystone XL en Dakota

Het gaat in de eerste plaats om de oliepijpleiding Keystone XL, die Canada met de VS verbindt. Het gigantische project was door Trumps voorganger Barack Obama naar de prullenbak verwezen. Het Keystone XL-project houdt de Amerikaanse politiek al jaren bezig. Met die pijpleiding wil het bedrijf TransCanada dagelijks tot 830.000 vaten uit teerzand gewonnen olie door de VS tot de kust van de Golf van Mexico in Texas pompen. Het veto van Obama betekende een grote overwinning voor milieubeschermers en een grote nederlaag voor Big Oil. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al beloofd om Keystone XL nieuw leven in te blazen, maar nieuwe en betere voorwaarden te willen onderhandelen met TransCanada. "We zullen sommige voorwaarden heronderhandelen", bevestigde president Trump dinsdag.

De voor- en tegenstanders zijn het niet eens over de gevolgen voor tewerkstelling en milieu. Volgens de voorstanders van de pijnlijn is dergelijk transport veel veiliger dan transport over weg of over zee, en levert de pijnlijn tienduizenden banen op. President Obama verwees naar studies dat de gevolgen voor de tewerkstelling minimaal zouden zijn, en dat de risico's over duizenden kilometers aan buizen niet denkbeeldig zijn. Hij wilde met het verbod van de pijplijn een signaal geven dat zijn land minder op fossiele brandstoffen zou rekenen.

Noord-Dakota

Het tweede project werd eind vorig jaar door Obama stilgelegd: de bouw van een pijpleiding in Noord-Dakota richting Illinois.

De werken werken stopgezet na protest door milieubewegingen en 'native Americans'. Volgens de Sioux-stam van Standing Rock zou de Dakota Access Pipeline heilige grond schenden, waar hun voorvaderen begraven liggen. De pijplijn komt op goed een kilometer van een reservaat en wordt als een bedreiging gezien voor het drinkwater.

Dat er protesten tegen Trumps ingreep zullen komen, lijdt geen twijfel.

(Belga/RR)