Trump geeft toe: zoon zocht belastende informatie over Clinton

De Amerikaanse president tweette op zondag dat hij niet bezorgd is over de ontmoeting die zijn zoon had in Trump Tower in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Volgens hem was de ontmoeting 'volledig legaal' en heeft ze niets opgeleverd.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!