Trump geeft toch toe dat hij zijn advocaat betaalde, wellicht voor zwijggeld aan pornoactrice

'In 2016 zijn uitgaven gedaan door een van Donald Trumps advocaten, Michael Cohen. Mr. Cohen vroeg om een terugbetaling van die uitgaven en Mr. Trump heeft Mr. Cohen volledig terugbetaald in 2017', zo luidt het in een mededeling volgens Time Magazine.

De mededeling van de president kwam er nadat de Dienst voor Regeringsethiek bekend maakte dat Trump Cohen in 2017 meer dan 100.000 dollar betaalde. De Dienst maakte niet bekend waarvoor de betaling van Trump diende, en hoeveel ze precies bedroeg, alleen dat het ging om een som tussen 100.000 en 250.000 dollar.

Kort voor de presidentsverkiezingen van november 2016 heeft Cohen pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar betaald zwijggeld betaald. Zij zegt dat zij een affaire met Trump heeft gehad, wat hij ontkent. Trump ontkende eerder ook dat hij op de hoogte was van die betaling.