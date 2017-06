Trump: 'geduld met Noord-Korea is op'

Het 'strategisch geduld' van de Verenigde Staten versus Noord-Korea is op. Dat dreigement heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag geuit tijdens een onderhoud in het Witte Huis met de nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-in. Volgens Trump vertoont Noord-Korea 'geen respect voor het menselijk leven'.

Eerder op de dag had Trump het al over de 'verscheidene opties' van de VS met betrekking tot Noord-Korea. Het is er, aldus Trump, Washington om te doen om Pyongyang te doen afzien van zijn 'raketten- en nucleaire wapensprogramma's'. 'Opties op de tafel' geldt doorgaans als het dreigen met een militaire interventie.