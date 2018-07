Trump gaat, opnieuw, in tegen de bevindingen van zijn eigen inlichtingendiensten

In commentaren aan journalisten voor een regeringsvergadering zei Trump dat er 'nooit eerder een president was die zo streng was voor Rusland als ik'. 'President Poetin weet dit beter dan wie ook, en zeker beter dan de media. Poetin is daar niet gelukkig mee.' Aan het einde van de vergadering zei Trump dat Rusland niet langer de Verenigde Staten viseert. Op een vraag daarover antwoordde hij met enkel een 'nee'.

Delen De republikeinse Director of National Intelligence zei vrijdag nog dat de waarschuwingssignalen voor cyberbedreigingen tegenover de Verenigde Staten 'gloeiend rood' staan.

Met die laatste uitspraak gaat de president, opnieuw, in tegen de bevindingen van zijn eigen inlichtingendiensten. Dan Coats, de republikeinse Director of National Intelligence zei vrijdag nog dat de waarschuwingssignalen voor cyberbedreigingen tegenover de Verenigde Staten 'gloeiend rood' staan. Hij maakte daarbij de vergelijking met de waarschuwingssignalen voor de aanslag van 9/11, die toen ook 'gloeiend rood' stonden.

Het zelfverklaarde stabiele genie ging niet verder in op de dreiging die Rusland vormt. Coats noemde Rusland als bron voor cyberbedreigingen, maar ook China, Iran, Noord-Korea, misdaadbendes en individuele hackers.

De Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen eerder al tot de bevinding dat Rusland tussenkwam in de presidentsverkiezingen van 2016. Rusland ontkent elke betrokkenheid.