Trump en Xi Jinping bellen vrijdagavond over Noord-Korea

Dat zei de Amerikaanse president vrijdag na afloop van een onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties Nikki Haley en de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

'Er kunnen heel wat goede dingen gebeuren maar we kunnen ook een slechte manier hebben', zei Trump. Op de vraag of de president daarmee oorlog bedoelt, zei Trump 'Ik denk dat je het antwoord daarop wel weet', weet CNN.

Toch hoopt Trump dat er een vreedzame oplossing uit de bus komt. 'Niemand houdt meer van een vreedzame oplossing dan president Trump, dat kan ik je zeggen', zei de president over zichzelf. Het probleem is dat het probleem eigenlijk al jaren geleden hadden moeten opgelost worden, aldus nog Trump. 'We zullen zien wat er gebeurt.'

Na het overleg met Rex Tillerson en Nikki Haley in New Jersey, waar hij een werkvakantie neemt, liet Trump ook vallen dat het goed mogelijk is dat er extra economische sancties worden genomen tegen het communistische regime in Pyongyang. Die maatregelen zullen 'heel zwaar zijn, van een heel, heel hoog niveau' en 'je kan waarschijnlijk zeggen zo zwaar als mogelijk', zonder verder in detail te treden.