Trump en Orban stemmen de violen over migratie

Trump feliciteerde Orban, met zijn vorming van een nieuwe regering, die aantrad op 8 mei. De conservatief Orban, die zijn kiespubliek bewerkt met anti-immigratiestandpunten, raakte voor de derde opeenvolgende keer verkozen in april, de vierde keer in totaal.

Orban en Trump beloofden elkaar om sterke Hongaars-Amerikaanse relaties te onderhouden. Het is niet voor het eerst dat Trump zich aanschurkt tegen Europese regeringen die kritisch staan tegenover de Europese Unie en zich hard opstellen inzake immigratie. Recent prees Trump ook de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte, die aan het hoofd staat van een regering die een uitgesproken anti-immigratiekoers voert.

Orbans opstelling tegen immigratie en asielzoekers bracht hem in aanvaring met de EU. Vorige week beschreef hij de toevloed van vluchtelingen en andere migranten in Europa nog als een complot van 'marktspeculanten' om hun winsten op te drijven. Hij vermeldde nadrukkelijk George Soros, de in Hongarije geboren Amerikaans zakenman en filantroop met Joodse roots.

De VS raakt meer en meer geïsoleerd onder Trump. Zijn regering ligt op dit moment bovendien in eigen land onder vuur omdat ze kinderen van hun ouders scheidt aan de grens tussen de VS en Mexico.