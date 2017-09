Trump en Moon akkoord over groter laadvermogen voor ballistische raketten Zuid-Korea

Tijdens een telefoongesprek tussen Trump en Moon stelden de twee leiders dat een zwaardere lading op de ballistische raketten nodig kan zijn 'om op een doeltreffende wijze te antwoorden' op de nucleaire test die Noord-Korea zondag had uitgevoerd.

Zuid-Korea en de VS hadden in 2001 een bilateraal akkoord ondertekend, waarin de lading op de ballistische raketten van Seoel beperkt werd tot 500 kilogram. Maar dat plafond op het laadvermogen zal dus niet langer gelden. Seoel beschikt niet over eigen nucleaire wapens.

Op het Zuid-Koreaanse grondgebied zijn wel 28.000 Amerikaanse soldaten aanwezig om het land te beveiligen. Ook het Amerikaanse raketafweersysteem Thaad moet de Zuid-Koreanen tegen de dreiging van Pyongyang beschermen.