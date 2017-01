Trump en May willen sterke banden tussen VS en Verenigd Koninkrijk behouden

De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May hebben op een persconferentie in het Witte Huis de wereld weer verzekerd van de uitstekende banden tussen de VS en het VK. Ondanks eerdere uitspraken van Trump die wezen op een vertrek van de geijkte paden, heerste vooral eensgezindheid - over het 'belang van de Navo', de 'houding jegens Rusland' en de Brexit. May's wens dat het Brits-Amerikaanse bondgenootschap toonaangevend moet blijven in het wereldgebeuren, riep herinneringen op aan tandems als Reagan-Thatcher en Clinton/Bush-Blair.

Tijdens de persconferentie had Trump het ook even over de kwestie folteren. Hijzelf is daar best wel voorstander van, maar de VS zullen zich niet opnieuw tot folterpraktijken bekennen (zoals onder George W. Bush) omdat (minister van Defensie James) 'Mattis het niet wil' en het aan hem is om ter zake knopen door te hakken.

Sancties tegen Rusland voorlopig intact

Over het opheffen van de sancties tegen Rusland bleef Trump vaag. May wil dat die intact blijven, Trump gaat daar voorlopig in mee. Het is nog 'erg vroeg' om over opheffing te praten, aldus de Republikein. Dat de Navo, zoals Trump-de-presidentskandidaat oreerde, een anachronisme is, bleek vrijdag evenwel niet: op de pc luidde het dat het Bondgenootschap een 'hoeksteen' van de globale stabiliteit is.

Het enige echte nieuws: Trump gaat nog dit jaar op uitnodiging van de Queen een bezoekje brengen aan Groot-Brittannië.