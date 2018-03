Trump en Kim Jong-un bereid elkaar te ontmoeten

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un nodigt zijn ambtgenoot Donald Trump voor een ontmoeting. Die laatste is daartoe bereid. Dat zei de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea, Chung Eui Yong, donderdagavond in Washington.

Het Witte Huis bevestigde het nieuws kort daarop. Tijd en locatie staan nog niet vast, zei Trumps woordvoerder Sarah Sanders. 'We kijken met vreugde uit naar de denuclearisering van Noord-Korea', tweette Sanders. Intussen blijven de sancties tegen Noord-Korea van kracht. Chung noemde geen details of een mogelijke locatie. Hij las de verklaring voor aan journalisten in het Witte Huis.

.@POTUS greatly appreciates the nice words of the S. Korean delegation & Pres Moon. He will accept the invitation to meet w/ Kim Jong Un at a place & time to be determined. We look forward to the denuclearization of NK. In the meantime all sanctions & maximum pressure must remain — Sarah Sanders (@PressSec) March 9, 2018

Kim Jong Un is naar verluidt bereid om af te zien van meer raketten- en nucleaire tests. De Noord-Koreaanse leider verklaarde in een ontmoeting dat hij denuclearisering genegen is. Kim heeft er begrip voor dat de geplande gemeenschappelijke manoeuvres van Zuid-Korea en de VS doorgaan zoals gepland, zei Chung. Trump volgde op met een tweet.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

Beide Korea's zochten recent voorzichtig toenadering. Het conflict was een tijdlang een van de meest bedreigende ter wereld. Militair is er geen oplossing. En een diplomatieke oplossing is complex vanwege de vele betrokkenen. Ook China en Rusland zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken.