Trump dreigt opnieuw met Amerikaans optreden tegen Noord-Korea

'Noord-Korea zoekt problemen. Als China besluit te helpen, zou dat geweldig zijn. Zo niet zullen we het probleem oplossen zonder hen.' De Amerikaanse president Donald Trump sprak op Twitter opnieuw klare taal tegenover het regime van Kim Jong-Un.

Daamee loopt de spanning in het sluimerende conflict verder op. Vorige week raakte bekend dat een Amerikaans vliegdekschip met zijn vloot onderweg is naar het westen van de Stille Oceaan, om er fysiek aanwezig te zijn als waarschuwing voor het Noord-Koreaanse bewind. Het land experimenteert al geruime tijd met nucleaire wapens, en voerde al zeker vijf testen met kernraketten uit. De internationale gemeenschap keek al langer met argusogen naar de ontwikkeling van het nucleair programma, maar Donald Trump lijkt nu vast van plan te zijn de Noord-Koreanen tot de orde te roepen.

Nochtans lijkt het land voorlopig niet onder de indruk. 'De dwaze Amerikaanse ontplooiing om de Democratische Volksrepubliek Korea binnen te vallen heeft een alarmerend stadium bereikt,' zo klonk het in een officiële mededeling, waarin nog werd gezegd dat Noord-Korea klaar is om te reageren, 'welke soort oorlog de VS ook wil voeren'.

Niet veel later volgde de reactie van Trump, die desnoods zonder China 'het probleem zal oplossen'. Willen de Chinezen toch helpen, dan zou een handelsovereenkomst veel beter kunnen uitvallen, zo voegde Trump er ook nog aan toe.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017