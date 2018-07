Trump dreigt met vergelding na miljardenboete van EU tegen Google

De Europese Commissie bevestigde woensdag de boete van 4,3 miljard euro tegen Google, omdat het bedrijf telefoonfabrikanten zou hebben gedwongen om Google-apps te installeren als ze het door Google gemaakte besturingssysteem Android meeleverden. Google ontkent dat, en gaat in beroep tegen de boete.

De handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie lopen deze dagen hoog op. Woensdag nog verklaarde Amerikaans president Donald Trump dat de VS eraan denken om heffingen op te leggen op Europese wagens, waarna de EU aankondigde vergeldingsmaatregelen voor die invoerheffingen voor te bereiden. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zei donderdag nog dat het nog niet zeker is dat de heffingen op wagens er gaan komen.

De Europese Unie heft al hogere invoerrechten op een lijst van Amerikaanse producten, zoals jeans en motorfietsen. Die heffingen vormen een vergelding op de Amerikaanse beslissing om importheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent op Europees staal en aluminium in te voeren. Afgelopen weekend had Trump de Europese Unie nog als 'vijand' aangeduid vanwege de volgens hem oneerlijke handelsrelaties tussen de EU en de VS.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!