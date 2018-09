Trump dreigt met uitsluiting Canada uit Nafta

De VS hebben eerder deze week een akkoord met Mexico bereikt over een nieuwe versie met Nafta. De gesprekken met Canada werden vrijdagavond zonder akkoord afgebroken, maar worden woensdag voortgezet.

De Amerikaanse president waarschuwt nu dat hij een akkoord met zijn noorderbuur niet essentieel vindt. 'Er is geen politieke noodzakelijkheid om Canada in het nieuwe Nafta-akkoord te houden. Als we geen eerlijk akkoord bereiken voor de VS, na decennia van misbruik, ligt Canada eruit', zo tweet Trump.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Het is niet duidelijk of een handelsakkoord met Mexico maar zonder Canada wel een meerderheid zal krijgen in het Congres. 'Het Congres moet niet tussenkomen in deze onderhandelingen of ik zal Nafta volledig beëindigen en we zullen het veel beter hebben', schrijft Trump daarover op zijn favoriete medium.

'Nafta is een van de slechtste handelsakkoorden die ooit gemaakt werden. De VS hebben er duizenden bedrijven en miljoenen jobs door verloren', schrijft de president voorts. 'We maken een nieuw akkoord of we keren terug naar pre-Nafta.'