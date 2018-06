Trump draait weer en noemt Noord-Korea 'uitzonderlijke bedreiging'

Daarmee slaat president Trump weer een heel andere toon aan met betrekking tot het regime in Pyongyang. Op 13 juni, de dag na de top in Singapore, had hij nog op Twitter gezegd dat 'er niet langer een nucleaire dreiging uitging van Noord-Korea', dat 'iedereen zich nu veiliger kon voelen dan voor zijn aantreden' en dat 'Noord-Korea niet langer ons grootste en gevaarlijkste probleem is'.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Tegenstrijdig

Vrijdag kondigde hij officieel de verlenging van de 'National Emergency with Respect to North Korea' aan, de strafmaatregelen tegen Pyongyang die de president jaarlijks kan verlengen. Dat is op zich niet opvallend, maar Trump verwijst in het presidentiële bevel naar het nucleaire arsenaal op het Koreaanse schiereiland en het beleid van Noord-Korea, 'die nog altijd een buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten.'

Volgens de Democraten ondermijnt het bericht van de regering-Trump zijn uitspraken van de voorbije weken helemaal. 'We moeten deze onderhandelingen veel ernstiger opvatten dan een louter een fotomoment,' zei senator Chuck Schumer. 'Gewoon zeggen dat het Noord-Koreaanse probleem is opgelost, betekent niet dat het ook echt zo is.'

Nog vrijdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat de militaire oefeningen met Zuid-Korea voor onbepaalde tijd geschorst worden, een belofte van Trump aan Kim.