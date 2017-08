"Hij is trots om persoonlijk een miljoen dollar aan de mensen in Texas en Louisiana te geven", verklaarde de Witte Huis-woordvoerster. Sanders zei dat het nog niet beslist is welke organisatie de som geld zal krijgen. Ook is het nog niet duidelijk of het geld van Trumps eigen bankrekening, zijn stichting of de Trump Organization zal komen.

Trump zal de getroffen regio opnieuw bezoeken zaterdag, waarschijnlijk de steden Houston en Louisiana, aldus Sanders.