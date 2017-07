Trump doet ultieme oproep aan Senaat om komaf te maken met Obamacare

De Amerikaanse president Donald Trump deed maandag in een televisietoespraak een ultieme oproep aan Amerikaanse Senaat om actie te ondernemen tegen Obamacare. Dinsdag zal de Senaat naar verwachting stemmen over de vraag of de debatten over de afschaffing ervan geopend moeten worden.