'Trump doet denken aan een mislukte bully op de speelplaats. Alleen is de bullebak nu president'

Mensen beledigen, het getuigt van slechte manieren, maar je raakt er tegenwoordig wel mee in het Witte Huis. Eerst schoffeer je vrouwen, Mexicanen, wereldleiders, gehandicapte journalisten en politieke tegenstanders. En als je eenmaal in het Witte Huis bent, doe je gewoon voort. De nieuwe Amerikaanse president is een dikke twee weken ver in zijn ambtstermijn, en hij blijft de persoonlijke aanvallen kwistig in het rond strooien. Afgelopen weekend was het de beurt aan James L. Robart. De federale rechter, die in Seattle in de staat Washington zetelt, had het aangedurfd om het beruchte inreisverbod van Donald Trump tijdelijk op te heffen, op vraag van de staat Washington. Hij was er niet van overtuigd dat de 'travel ban' nodig was om de Verenigde Staten te beschermen tegen 'individuen' van de zeven betrokken moslimlanden, zoals de president en zijn veiligheidsbaas van Homeland Security, generaal John Kelly, beweren. Zoals te verwachten was, volgde er na de beslissing van Robart een vloedgolf aan tweets van de pre...