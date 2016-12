Trump doekt Trump Foundation op

Het is de eerste keer dat Trump een concreet initiatief aankondigt om te vermijden dat zijn activiteiten als zakenman zijn presidentschap doorkruisen.

In een zaterdag verspreide mededeling zei Trump dat hij zijn adviseurs heeft gevraagd de nodige stappen te zetten om de ontbinding van de 'Trump Foundation' mogelijk te maken. "Om te vermijden dat er een schijn van belangenvermenging zou ontstaan met mijn rol als president, heb ik besloten om mijn filantropisch engagement op een andere manier in te vullen", zo legt Trump uit.

Trump Foundation onder vuur

Trumps liefdadigheidsinstelling lag de laatste maanden onder vuur. Zo bracht de Washington Post bracht aan het licht dat Trump al sinds 2008 geen schenkingen meer had gedaan aan zijn goede doel. In september opende openbare aanklager Eric Schneiderman een onderzoek naar de 'Trump Foundation', om na te gaan of het goede doel de New Yorkse regels voor liefdadigheidsinstellingen volgt. Volgens hem heeft de instelling "enkele onregelmatigheden laten optekenen", zei hij daarover aan CNN. De BBC zegt dat Schneiderman zaterdag liet weten dat Trump zijn stichting niet mag sluiten, zolang het onderzoek loopt.

Meteen na zijn verkiezing beloofde Trump ook om het beheer van zijn vastgoedimperium aan zijn zonen en derden over te laten, hoewel hij daar wettelijk niet toe verplicht is. Midden december zou Trump daarover toelichting geven, maar hij stelde de persconferentie uit naar een latere datum.