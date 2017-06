Trump: de muur langs Mexico krijgt misschien zonnepanelen

'We zullen de muur bouwen, we zijn al begonnen met de planning. Het zal gebouwd worden', zei Trump tegen een enthousiaste menigte in Iowa, die daarop 'Bouw de muur' begon te scanderen. 'We hebben 'm nodig, we moeten zorgen dat de drugs dit land niet meer in kunnen.' Vervolgens gaat Trump verder over een idee dat nog niemand gehoord heeft: 'We hebben het over de zuidelijke grens. Veel zon, veel hitte. We denken erover de muur als zonnemuur te bouwen, zodat het energie opwekt. Zo betaalt de muur voor zichzelf. En op die manier hoeft Mexico veel minder geld te betalen. En dat is goed.'

Politico meldde eerder deze maand al dat Trump in gesprek met congresleden geopperd had zonnepanelen op de muur aan te brengen. Dat zou moeten helpen de dure muur, de kosten worden in de miljarden geschat, te bekostigen.