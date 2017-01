Trump botst met Republikeinen in het Congres

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Congres, willen de macht van een onafhankelijke ethische autoriteit van de overheid sterk inperken.

Republikeinen hadden maandag achter gesloten deuren beslist om de ethische waakhond van de parlementsleden, die in werd 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen, aan wijzigingen te onderwerpen. Het ethische bureau zou een nieuwe naam krijgen, mag geen anonieme tips meer behandelen, mag niet meer communiceren met de buitenwereld en zou onder de rechtstreekse controle komen van het parlement. De Congresleden zouden dus ook onderzoeken kunnen laten stilleggen

De Republikeinen gingen daarmee in tegen de partijlijn, en ook de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump was niet opgezet met het manoevre. Trump had tijdens zijn campagne immers beloofd om de corruptie aan te pakken. Op Twitter verklaarde hij dat het Congres zich beter zou bekommeren om 'dossiers die van groter belang zijn'.

'Het Congres heeft nog zoveel dossiers om aan te sleutelen', klonk het. 'Moeten ze van de verzwakking van de onafhankelijke ethische waakhond - hoe onfair die ook is - echt hun eerste beleidsdaad en prioriteit maken? Focus liever op belastinghervorming, gezondheidszorg en zo veel andere dossiers die van groter belang zijn.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

........may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

De Republikeinse volksvertegenwoordigers hebben hun voorstel om de onafhankelijke ethische waakhond van het parlement aan banden te leggen ondertussen weer ingetrokken.