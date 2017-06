Trump: 'Bloedvergieten moet en zal ophouden'

'Dit bloedvergieten moet ophouden. Dit bloedvergieten zal ophouden', aldus nog een vastberaden Amerikaanse president Donald Trump.

Het Amerikaanse staatshoofd beloofde de Britse premier Theresa May ook zijn steun in de strijd tegen terreur. "We hernieuwen onze belofte, die nu sterker is dan ooit, om de Verenigde Staten en de bondgenoten te beschermen tegen een verachtelijke vijand die een oorlog voert tegen onschuldigen. Dit duurt al veel te lang", aldus Trump.

Trump reageerde eerder al via Twitter op de aanslag in Londen, waarbij zaterdagavond zeven mensen om het leven kwamen. Daarin was de toon heel wat minder verzoenend. Zo haalde hij onder meer uit naar de Londense burgemeester Sadiq Khan en kwam hij terug op zijn -door de rechtbanken geblokeerde- inreisverbod voor moslims.