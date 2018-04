Trump blijft vaag over bezoek Poetin

'Niemand is ooit zo ferm geweest tegenover Rusland als ik', zei Donald Trump dinsdag tijdens een persconferentie met de Letse president Raimonds Vejonis, zijn Litouwse collega Dalia Grybauskaite en de Estse Kersti Kaljulaid.

De drie Baltische staten leven al een tijdje op gespannen voet met Moskou. Grybauskaite vond het goed dat Trump leiderschap toont, 'ook al is het onvoorspelbaar', om druk te zetten op Rusland. Even later benadrukte hij dat hij het wel 'erg goed zou kunnen vinden' met de sterke man in het Kremlin.

Op de vraag of Vladimir Poetin binnenkort naar het Witte Huis mag komen gaf Trump geen eenduidig antwoord. 'Als dat gebeurt, zou dat heel goed zijn. Het is een reële mogelijkheid. Het is ook mogelijk dat het niet gebeurt. Wie weet het?', zei hij cryptisch.

Het Witte Huis preciseerde nadien dat er nog geen datum vastligt. Het laatste bezoek van Poetin aan het Witte Huis dateert al van 2005, onder George W. Bush. De relaties tussen Rusland en het westen zijn sindsdien verslechterd, recent nog door affaire rond de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Londen.

De VS heeft toen beslist zestig Russische diplomaten het land uit te zetten, waarop Moskou ook zestig Amerikanen de deur wees en het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg liet sluiten.