Trump bezorgd over moorden op blanke Zuid-Afrikaanse boeren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich met een tweet gemengd in de debatten over de omstreden landhervorming in Zuid-Afrika. Hij heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo erop gewezen de onteigeningen van boeren en inbeslaggenomen landbouwbedrijven en 'de grootschalige moordpartijen op boeren' in Zuid-Afrika nauwlettend in het oog te houden.

Kort daarvoor zond Trumps favoriete zender Fox News een reportage over de onteigening van blanke boeren in Zuid-Afrika uit. Moderator Tucker Carlson bestempelde de overwegend zwarte Zuid-Afrikaanse regering als 'racistisch'.

De tweet van Trump lokte in Zuid-Afrika woede en verontwaardiging uit. De regering heeft de Amerikaanse ambassade in Pretoria al om uitleg gevraagd, zei een woordvoerster van staatshoofd Cyril Ramaphosa aan de Zuid-Afrikaanse media. Op haar officiële Twitter-account wees de regering de uitspraken van Trump krachtig van de hand. Die zijn een poging om het land te verdelen, klinkt het.

In Zuid-Afrika vormen blanken ongeveer 10 procent van de bevolking, maar nauwelijks een kwarteeuw na het einde van het racistische Apartheidsregime is nog steeds zo'n 72 procent van de voor landbouw gebruikte gronden in hun handen. Zwarten mochten geen grond bezitten tijdens de Apartheid.

Regeringspartij ANC had onlangs plannen aangekondigd voor een controversiële grondwetswijziging, die onteigeningen van privé-landbouwgronden ook zonder schadeloosstelling zou mogelijk maken. President Ramaphosa verdedigde het voornemen donderdag nog in het parlement.

Ondanks een reeks moorden op blanke boeren zijn de meeste slachtoffers van geweld in het land zwart. De nationale statistieken tonen gemiddeld 34,1 moorden per 100.000 inwoners voor de periode 2016/17.