Trump bevestigt terugtrekking uit Iran-akkoord: 'Als we niets doen zal Iran over 's werelds gevaarlijkste wapens beschikken'

Op een persconferentie heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het Iran-akkoord. De president noemde het regime in Iran de 'leidende sponsor van terreur, die onder meer Hezbollah, Hamas, Taliban en Al Qaeda steunt'.

'Het Iraanse regime heeft chaos en terreur gezaaid door zijn eigen volk te plunderen. De huidige deal liet hen toe om uranium te blijven verrijken, en bevatte slechts softe grenzen voor de nucleaire activiteit van het land. Dit rampzalig akkoord heeft het regime miljarden dollars opgebracht', aldus de president. 'Destijds had er gemakkelijk een constructief akkoord bereikt kunnen worden. Vandaag hebben we echter definitief bewijs dat de belofte een leugen was.' Hiermee verwijst Trump naar de documenten van Israël. 'Dit was een vreselijke unilaterale deal. Het heeft geen rust en vrede gebracht en zal dat nooit brengen.'

Trump ging maar kort in op de inhoud van het akkoord. 'De mechanismen die moeten voorkomen, detecteren en bestraffen dat er bedrog is, ontbreken. In oktober heb ik al aangekondigd dat het akkoord heronderhandeld of stopgezet moest worden. Na uitgebreid overleg van de voorbije maanden, is duidelijk geworden dat we een Iraanse nucleaire bom onder het huidige akkoord niet kunnen voorkomen. Als we niets doen, weten we exact wat er zal gebeuren. De hoofdsponsor van terreur zal over 's werelds gevaarlijkste wapens beschikken.' Na de mededeling dat hij uit het akkoord stapt, kondigde Trump ook 'het hoogste niveau van economische sancties' aan voor Iran 'en ieder land dat Iran helpt'. 'De VS doen niet meer aan loze dreigementen. Wanneer ik iets beloof, houd ik die belofte.'

De Amerikaanse president had ook een boodschap voor Iran, in het bijzonder voor haar volk 'dat al lang lijdt'. 'Veertig jaar geleden werd dit dictatorschap geïnstalleerd. Een groot deel van de bevolking kent de tijd niet meer waarin Iran als een voortvarend land in vrede leefde met haar buren. De toekomst van Iran behoort toe aan haar mensen, zijn verdienen een land die hun dromen recht aandoet.'

Na Trumps mededeling werden alle vragen weggewuifd met de boodschap dat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op dit moment de meeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voorbereidt.