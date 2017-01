Trump bevestigt keuze Dan Coats

"Ik ben er zeker van dat Dan Coats de juiste man op de juiste plaats is", aldus Trump in een persbericht.

De nominatie ligt gevoelig door de polemiek rond de mogelijke cyberaanvallen van Rusland tijdens de presidentsverkiezingen. Trump heeft openlijk zijn twijfels geuit over de betrokkenheid van de Russen.

Met de aanstelling van Coats lijkt het er op dat Trump duidelijk wil maken dat hij niet zomaar alles zal slikken van de Russen. De 73-jarige Coats wees de Russen in 2014 namelijk met de vinger na de crash in Oekraïne van vlucht MH17. Op de officiële aankondiging is het wachten tot volgende week.