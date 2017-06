Trump bevestigt dat er een onderzoek naar hem loopt

Trump zegt dat er 'geen enkel bewijs' is van collusie met de Russen.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juni 2017

"Na zeven maanden van onderzoeken en commissiehoorzittingen over mijn 'collusie met de Russen', is niemand in staat enig bewijs te tonen", twitterde Donald Trump.

De Republikein zei op Twitter ook dat hij de "fake nieuwsmedia" niet nodig had dankzij zijn aanhang op de sociale media - "meer dan 100 miljoen mensen! ".

The Fake News Media hates when I use what has turned out to be my very powerful Social Media - over 100 million people! I can go around them -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juni 2017

Wegens het onderzoek dat tegen de president gevoerd wordt in verband met het ontslag van FBI-chef James Comey, ziet Trump zich als het slachtoffer van een heksenjacht. "De man die me zei dat ik de FBI-directeur moest ontslaan, voert een onderzoek tegen mij omdat ik de FBI-directeur ontsloeg! Heksenjacht", schreef de president vrijdag op Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juni 2017

Zijn uitspraak viseert klaarblijkelijk viceminister van Justitie Rod Rosenstein. Trump ontsloeg Comey in mei. Hij verwees daarvoor aanvankelijk naar een memo van Rosenstein. Later gaf hij toe dat het ontslag mede verband hield met het Rusland-onderzoek van de FBI.