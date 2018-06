Trump bereid Kim uit te nodigen in Verenigde Staten

Dat zei Donald Trump donderdag tijdens een persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe. Trump is ook bereid tot een vredesakkoord en genormaliseerde diplomatieke relaties met Noord-Korea.

Nog een andere mogelijkheid is dat er een officieel einde komt aan de Koreaanse oorlog. 'We zouden een akkoord kunnen tekenen', aldus Trump. 'Dat is waarschijnlijk het eenvoudigste. Wat erna komt, is moeilijker.'

Hoewel Trump eerder de ontmoeting met Kim had afgezegd vanwege de 'vijandige houding' van Noord-Korea, zal die nu toch doorgaan. 'We hebben de mogelijkheid iets ongelooflijks te bereiken voor de wereld', zei Trump. 'En het zou een eer zijn voor mij daaraan te kunnen deelnemen.'

De brief die Trump van Kim Jong-un kreeg van diens rechterhand, generaal Kim Yong-chol, tijdens hun ontmoeting vorige week, was 'niets meer dan een groet'. 'Het was echt een heel warme brief, een heel lieve brief. Ik heb dat heel hard geapprecieerd. Het was niets meer dan "we kijken ernaar uit u te ontmoeten".'