Trump belooft werk te maken van herstellen van vrede in Oekraïne

De VS zullen met Oekraïne, Rusland en alle andere betrokken partijen samenwerken om "hen te helpen de vrede te herstellen", aldus Trump volgens een mededeling van het Witte Huis. Trump en Porosjenko bespraken bovendien de toestand in Libië, de toestroom van vluchtelingen en migranten in Europa en de G7-top, waar Trump in mei aanwezig zal zijn. Ze kwamen overeen om nauw samen te werken in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat en andere terreurorganisaties. De leiders bespraken ook de mogelijkheid om elkaar in de nabije toekomst te ontmoeten.

Porosjenko bestempelde het gesprek als zeer positief. "De partijen hebben hun diepe ongerustheid uitgedrukt over de escalatie van het geweld en de verslechtering van de humanitaire situatie", aldus het kabinet van de Oekraïense president. Beide presidenten zijn dan ook akkoord gegaan voor een "herneming van de gesprekken op alle niveaus met de Amerikaanse administratie".

Sinds zondag zijn bij nieuwe opflakkeringen van het geweld in het oosten van Oekraïne minstens 35 mensen, zowel burgers als militairen, om het leven gekomen. Sinds april 2014 zijn bij het conflict tussen het Oekraïense leger en de door Rusland gesteunde separatisten, al bijna 10.000 mensen omgekomen.

Poetin

Vorige week belde Trump ook al met de Russische president Vladimir Poetin, met wie hij eveneens de Oekraïense kwestie aansneed. Kiev maakt zich zorgen over een mogelijke toenadering tussen Trump en Poetin, nadat Trump Poetin tijdens zijn campagne eerder al een goede leider had genoemd.

In een interview met de conservatieve niewszender Fox News dat zondag wordt uitgezonden verklaarde Trump nogmaals dat hij Poetin respecteert. "Ik respecteer hem, maar ik respecteer veel mensen. Dat wil niet zeggen dat ik goed met hem zal kunnen opschieten", zegt hij aan interviewer Bill O'Reilly. "Ik denk dat het beter is om te kunnen opschieten met Rusland dan dat niet te doen als Rusland ons helpt in de strijd tegen IS, dat is een hevige strijd, en het islamitisch terrorisme overal ter wereld. Dat is een goede zaak." Op de opmerking van O'Reilly dat Poetin een moordenaar is, reageert Trump dat de VS niet veel beter zijn. "Er zijn veel moordenaars", aldus Trump. "Wij hebben veel moordenaars. Wat denk je? Dat ons land zo onschuldig is?"