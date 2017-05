Trump bedankt België voor het 'warme welkom'

Donald Trump en de First Lady Melania kwamen woensdagnamiddag aan in Melsbroek. Van daaruit ging het in konvooi naar het koninklijk paleis in Brussel, waar de Amerikaanse president en zijn vrouw werden opgewacht door het Belgische koningspaar en premier Charles Michel. In het paleis zat Michel een uur lang samen met Trump. En dat gesprek was "hartelijk en zonder taboes", liet de premier na afloop verstaan.

Niet iedereen was echter opgezet met het bezoek van Trump aan Brussel, in het kader van de NAVO-top van donderdag. In het centrum van Brussel kwamen daarom goed 9.000 mensen op straat voor de protestmars "Trump not welcome."

Dat liet de Amerikaanse president dus duidelijk niet aan zijn hart komen. "Bedankt voor het warme welkom in Brussel, België deze namiddag", liet Trump rond iets na 22 uur los op de microblogsite.