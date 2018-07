Trump adviseerde May niet te onderhandelen, maar de EU te vervolgen

Dat heeft May zondagvoormiddag gezegd in een interview met de BBC. Tijdens de gezamenlijke persconferentie die Trump en May vrijdag hielden, had Trump gezegd dat hij May iets had voorgesteld, maar dat zij dat te "brutaal" vond.

BBC-journalist Andrew Marr vroeg May zondag wat Trump haar had voorgesteld. "Hij zei me dat ik de EU moet vervolgen, en niet moet onderhandelen", antwoordde de Britse premier.

Tegelijk wees ze er ook op dat Trump tijdens de persconferentie had gezegd niet weg te lopen. "Loop niet weg van onderhandelingen, want dan zit je vast. Ik wil dat we aan tafel kunnen gaan, en de beste deal voor Groot-Brittannië kunnen onderhandelen."

In het interview verdedigde May ook het donderdag voorgestelde witboek, en riep ze haar criticasters op zich te scharen achter haar strategie.