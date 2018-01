Trump aan Kim: 'Mijn rode knop is veel groter'

Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die in zijn nieuwjaarsboodschap had gezegd dat de knop om nucleaire wapens te lanceren zich altijd op zijn bureau bevindt, dinsdag van repliek gediend. 'Kan iemand van zijn verarmde en hongerlijdende regime hem alstublieft inlichten dat ik ook een nucleaire knop heb, maar die is veel groter en veel krachtiger dan die van hem, en die van mij werkt!', zegt de Amerikaanse president op Twitter.

In zijn nieuwjaarsboodschap van maandag zei Kim Jong-un ook dat hij de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wil verbeteren voor de start van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. 'De relatie tussen beide landen zit op een dieptepunt. We kunnen dit jaar voor een ommekeer zorgen in onze nationale geschiedenis', luidde het.

Seoel stelde na de uitgestoken hand van Kim dinsdag voor om op 9 januari samen te zitten met Pyongyang.

De vorige gesprekken tussen de twee landen dateren van december 2015. Die draaiden uit op een mislukking. De mogelijke toenadering schreef Trump eerder al op het conto van de bijkomende sancties die aan Noord-Korea zijn opgelegd. 'De sancties en 'andere' drukkingsmiddelen beginnen een grote impact te hebben op Noord-Korea', schreef hij in een tweet. 'Raketman (zoals Trump de Noord-Koreaanse leider vaak noemt, red.) wil nu voor de eerste keer praten met Zuid-Korea. Misschien is dat goed nieuws, misschien niet, we zullen zien!'