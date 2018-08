Trump aan Kim Jong-un: 'Ik kijk ernaar uit om je snel te zien'

Trump bedankte Kim Jong-un in een tweet in de vroege ochtend, voor het houden van zijn belofte en het naar huis sturen van de overblijfselen van onze 'nobele en geliefde geweldige vermiste gesneuvelden'.

'Ik ben helemaal niet verrast dat je deze vriendelijke daad deed. Ook bedankt voor je mooie brief, ik kijk ernaar uit om je snel te zien!', schreef hij.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018

Het is niet duidelijk naar welke brief hij verwijst of wanneer hij Kim zal ontmoeten, hoewel dat Kim na hun eerste ontmoeting in Singapore in juni zei dat hij een uitnodiging van Trump om de VS te bezoeken had aanvaard. Trump zei dat Kim 'absoluut' op een bepaald moment uitgenodigd zou worden in het Witte Huis.

Vergeten oorlog

De Amerikaanse vicepresident noemde de terugkeer van de stoffelijke resten van de 55 Amerikaanse soldaten tijdens een ceremonie op de Amerikaanse militaire basis van Hawaï woensdag een 'historische gebeurtenis'.

'Sommigen hebben de Koreaanse oorlog de vergeten oorlog genoemd, maar vandaag bewijzen we dat deze helden nooit vergeten waren. Vandaag komen onze jongens naar huis', zei Pence.

Een transportvliegtuig van de US Air Force haalde de lichamen van de soldaten op in de Noord-Koreaanse stad Wonsan, en nam ze vrijdag mee naar een Amerikaanse militaire basis in Zuid-Korea. Pence zei dat het niet geweten is wie de soldaten zijn, terwijl Amerikaanse media meldden dat er één identiteitsplaatje werd gevonden. Forensische experts gaan de lichamen nu onderzoeken en ze proberen te identificeren.

In de Koreaanse Oorlog (1950-1953) kwamen zo'n 33.000 soldaten om het leven. Meer dan 8.000 daarvan worden nog steeds vermist. Tussen 1996 en 2005 zijn de overblijfselen van meer dan 220 soldaten teruggehaald uit Noord-Korea, maar de operatie werd in 2005 door de VS beëindigd uit veiligheidsoverwegingen.