Trudeau en Trump hebben 'constructief gesprek' na handelsakkoord VS en Mexico

'De eerste minister had een constructief gesprek met president Trump over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakoord', zegt het kabinet-Trudeau in het persbericht. 'De leiders onthaalden de gerealiseerde vooruitgang in de gesprekken met Mexico positief. Ze kijken er met belangstelling naar uit dat hun teams de onderhandelingen deze week voortzetten, met hoop op een goede afloop.'

Trump liet maandag weten dat een 'zeer goed akkoord' met Mexico is gesloten.

Nafta, het vrijhandelsakkoord tussen Mexico, Canada en de VS, bestaat al sinds 1994. Canada moet nu opnieuw plaatsnemen aan de onderhandelingstafel.

Onmiddellijk nadat het nieuws bekend was geraakt, zei de Canadese buitenlandminister Chrystia Freeland dat ze dinsdag terug zou zijn in Washington 'om de onderhandelingen voort te zetten', die al een jaar aan de gang zijn. Ze moet daarvoor een diplomatieke missie in Europa onderbreken, die ze nog maar net had aangevat.

De nieuwgekozen president van Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, gaf dinsdag alvast te kennen dat het belangrijk is dat ook Canada zich aansluit bij het nieuwe akkoord.