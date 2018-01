Troubles in Noord-Ierland, de loden jaren

Midden vorige eeuw was Noord-Ierland een vredige en rustige provincie. Hoewel katholieken en protestanten doorgaans in gescheiden werelden leefden, was er geen openlijke vijandigheid tussen beide groepen. Maar er was wel ongelijkheid en discriminatie. De protestanten hadden bijna alle sleutelposities in de politiek en economie van Noord-Ierland in handen. Katholieken hadden het beduidend moeilijker om goede jobs, sociale woningen of overheidssteun te krijgen.

