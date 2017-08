Tropische storm Harvey: Trump kondigt noodtoestand af in Louisiana

Door die maatregel kan extra federale steun vrijkomen en zal het federaal bureau voor rampenbestrijding FEMA de coördinatie van de hulp in overstroomde gebieden op zich nemen.

Zondag had de gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, de president om extra hulp gevraagd. Trump willigt die vraag nu in door de doortocht van Harvey als een ramp te erkennen. 'Deze actie zal helpen om de ontberingen en het lijden te verlichten die de ramp heeft veroorzaakt bij de lokale bevolking, en zal voor de gepaste steun zorgen bij de nodige hulpmaatregelen', zegt het Witte Huis. Concreet is FEMA nu gemachtigd om 'uitrusting en redmiddelen naar eigen goeddunken te identificeren, mobiliseren en verschaffen'.

Het FEMA zegt ook dat in het zuiden van Texas meer dan 30.000 mensen in noodopvangcentra moeten worden ondergebracht, als gevolg van de wijdverspreide overstromingen door Harvey.

'Het ergste moet nog komen'

'Deze opvangopdracht zal een erg omvangrijke zijn', zei FEMA-bestuurder Brock Long op een persconferentie. 'Op dit moment is de situatie nog altijd aan de gang', voegde hij toe. Volgens Long werden 30 tot 50 counties in Texas getroffen door Harvey, die als een orkaan van categorie vier aan land kwam en daarna evolueerde tot een tropische storm. Hij verklaarde ook dat de nodige teams voor de heropbouw al aanwezig zijn in Texas, maar dat het momenteel nog zaak is levens te beschermen. 'We proberen de zoek- en reddingsacties uit te breiden in een zeer groot gebied', zei hij.

De directeur van de Amerikaanse weerdienst, Louis Uccellini, legde op zijn beurt uit dat 'de overstromingen maar zeer langzaam zullen afnemen'. Maandagmiddag en dinsdag wordt nog zware regenval verwacht in Houston, en het ergste zou zelfs nog moeten komen. De piek van de overstromingen wordt dinsdag of woensdag verwacht, al benadrukte Uccellini dat de voorspellingen onzeker zijn. In de vijf komende dagen zal de storm zich in de richting van de aangrenzende staat Louisiana bewegen.

Ondertussen heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott zondagavond op Twitter aangekondigd 1000 extra troepen van de National Guard in te zetten

Katrina

Scholen, luchthavens en flatgebouwen in Houston hebben het bevel gekregen om maandag dicht te blijven. In sommige wijken komt het water inmiddels op borsthoogte. In de county Fort Bend, op een vijftigtal kilometer van Houston, moesten meer dan 50.000 mensen geëvacueerd worden omdat de rivier Brazos deze week een recordpeil van 18 meter zal bereiken.

Ingenieurs van het Amerikaanse leger laten water vrij aan de dammen Addicks en Barker, in het westen van de stad. 'Beide reservoirs stijgen meer dan 15 centimeter per uur', zegt regiocommandant Lars Zetterstrom in een verklaring. 'Als we nu het water niet laten wegstromen, zal het volume ongecontroleerd water rond de dammen groter zijn en een grotere impact op de omliggende woongebieden hebben', legte hij uit. Zetterstrom verwacht wel dat de dammen zullen standhouden, waardoor een catastrofe zoals bij orkaan Katrina voorkomen kan worden.

Die laatste veroorzaakte in 2005 allesvernietigende overstromingen in New Orleans, waarbij zo'n 1800 mensen omkwamen. Uit de laatste officiële cijers van de staat Texas blijkt dat er twee dodelijke slachtoffers zijn bevestigd. Meer dan 300.000 verbruikers zitten zonder elektriciteit.

Trump zakt komende dinsdag af naar Texas.