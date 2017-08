Tropische storm Harvey: nog ergere overstromingen verwacht

In Houston, Texas is al 75 centimeter regen gevallen en zijn wegen herschapen tot rivieren als gevolg van de doortocht van Harvey, die als een orkaan van categorie vier aan land kwam maar intussen in kracht is afgezwakt tot een tropische storm. Maar volgens de weersvoorspellingen wordt er in de komende uren en dagen op sommige plaatsen nog veel meer regen verwacht, tot maar liefst 127 cm.

Harvey keert oostwaarts terug naar de kusten van Texas vanuit de Golf van Mexico, zo waarschuwde het Nationaal Orkaancentrum in Miami.

Het raadt de bevolking aan verplaatsingen in het getroffen gebied te mijden en niet over overstroomde wegen te rijden, want de situatie blijft 'catastrofaal en levensbedreigend'.

De twee luchthavens van Houston worden niet meer aangedaan vanwege het overstromen van aangrenzende wegen.

In 54 counties van Texas en delen van het naburige Louisiana is de noodtoestand afgekondigd. In Texas zijn alle 12.000 beschikbare leden van de Nationale Garde ingezet, terwijl de federale rampbestrijdingsdienst FEMA 8.500 federale medewerkers naar de twee staten heeft gestuurd.

President

In en rond Houston, de op drie na grootste stad van de Verenigde Staten, zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. Minstens negen mensen zijn om het leven gekomen bij incidenten die aan de storm gerelateerd zijn, melden de autoriteiten.

In de loop van de dag zal president Donald Trump samen met zijn echtgenote Melania Texas bezoeken. Trump belooft snelle hulp voor getroffenen. 'Het herstel zal lang duren en moeilijk verlopen en de federale regering staat paraat om ondersteuning te bieden,' zei hij.