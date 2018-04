'Trollen en fake news zetten de wereld in toenemende mate op losse schroeven'

Het was Pentagon-woordvoerster Dana White die met het getal op de proppen kwam: 'Er is een toename van 2000 procent van Russische trollen in de laatste 24 uur.' Trollen zijn internetgebruikers die chaos, twijfel en twist zaaien, onder meer door leugens en valse verhalen te lanceren, bijvoorbeeld om politieke debatten te beïnvloeden. De bewering van het Amerikaanse militaire hoofdkwartier paste in een groter verhaal over de Russische 'desinformatiecampagne', die op hogere toeren zou zijn gaan draaien na de aanvallen van het Amerikaanse, Britse en Franse leger op Syrische doelwitten, afgelopen weekend. Het Pentagon-bericht viel op vanwege zijn bijzondere vorm van statistiek: '2000 procent' meer trollen is, daar zal iedereen het over eens zijn, een pak meer dan anders. Maar er werd geen informatie gegeven over hoeveel trollen er in een ander weekend aan het werk zijn, hoe het Pentagon aan dat ronde getal is geraakt, en welke kwalijke effecten de vermen...