Trekt Donald Trump de stekker uit de NAVO? 'Hij bekijkt dit heel mercantilistisch'

Op woensdag 11 en donderdag 12 juli komen in Brussel de 29 leden van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, nvdr.) bij elkaar. Sinds het aantreden van Amerikaans president Donald Trump staat de organisatie danig onder druk. Vooral het gebrek aan defensie- en veiligheidsuitgaven van de Europese lidstaten stoot de Amerikaanse president tegen de borst. Krijgen we een herhaling van 27 mei 2017, toen Trump bij de opening van de nieuwe NAVO-gebouwen de andere landen van de alliantie een fikse veeg uit de pan gaf? Ook op de G7 van enkele weken geleden gooide hij al meermaals de knuppel in het hoenderhok.

