Treden binnenkort nieuwe Balkanlanden toe tot de EU?

De Europese staatshoofden en regeringsleiders zaten vorige week samen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Behalve Iran en de onvermijdelijke Donald Trump stond ook een ontmoeting met zes landen uit de westelijke Balkan op de agenda. De vraag is wat de Unie met die landen moet. Met Servië en Montenegro wordt al over een lidmaatschap gepraat, terwijl Albanië en Macedonië op de poort kloppen. Dan blijven nog het etnische lappendeken Bosnië-Herzegovina en Kosovo over. Zeker dat laatste land vormt een apart probleem: het scheurde zich in ...