Trèbes herdenkt slachtoffers terreurdaad

De Saint-Etienne kerk zat afgeladen vol en veel mensen moesten de plechtigheid van buiten volgen. Er was ook een delegatie van de moslimgemeenschap aanwezig.

Bij de gijzeling vielen vrijdag vier doden, onder wie luitenant-kolonel van de gendarmerie Arnaud Beltrame die bij de gijzeling de plaats innam van een van de gijzelaars. De politie schoot de dader, een 25-jarige Fransman met Marokkaanse roots, dood.

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de terreurdaad op.

Twee dagen na de terreurdaad vond er in het stadje, waar iets meer dan 5.000 mensen wonen, een herdenkingsmis plaats. De bisschop van Carcassonne en Narbonne, Alain Planet, ging de viering voor. Voor mgr. Planet doet het offer van Beltrame 'ons hopen dat we meer in het leven dan in de dood moeten geloven'.

'Het uur is aangebroken dat ons enkel nog gebeden en medelijden rest. Mogen zulke gebeurtenissen ons in staat stellen om de moed te vinden om een samenleving op te bouwen waar zulke dingen niet meer mogelijk zijn', aldus de bisschop.

Aan het gemeentehuis van Trèbes hangen rozen met de boodschap "Stop het geweld! Stop, stop! " De Franse president Emmanuel Macron kondigde zaterdag aan dat er een nationale hulde wordt gebracht aan Arnaud Beltrame.